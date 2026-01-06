Wohnkomplex La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada

La Vida – Boutique Wohnen in Magawisch, Hurghada

La Vida ist eine Boutique Wohnanlage von 800 qm mit nur 47 exklusiven Einheiten, die Komfort, Privatsphäre und moderne Eleganz in bester Lage bieten.

Das Projekt befindet sich in Magawish, direkt vor dem Rixos Hotel, in der Nähe des Strandes, Unterhaltungsmöglichkeiten, Restaurants und alle Stadtbequemlichkeiten.

Zahlungsoptionen:

• Kauf mit 15% Rabatt

• 30% Anzahlung mit Raten bis 30 Monate

• Wartungsgebühr: 7,5% Einmal

Ausstattung:

Zwei Pools, Rezeption mit Mietmanagement, Pool-View-Einheiten und 24/7 Sicherheit.

Lieferung: Juni 2027

Homes Bay – Ihr vertrauenswürdiger Immobilienpartner

Mit transparenter Beratung und mehrsprachiger Unterstützung durch jeden Schritt.