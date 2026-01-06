Wohnkomplex La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada

  1. Realting.com
Hurghada, Ägypten
von
$17,575
MwSt.
von
$958/m²
BTC
0.2090553
ETH
10.9574815
USDT
17 376.4762296
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
10 1
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33143
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.01.26

Standort

  • Grundstück
    Ägypten
  • Region / Bundesland
    Rotes Meer
  • Stadt
    Hurghada

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    1

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

La Vida – Boutique Wohnen in Magawisch, Hurghada
La Vida ist eine Boutique Wohnanlage von 800 qm mit nur 47 exklusiven Einheiten, die Komfort, Privatsphäre und moderne Eleganz in bester Lage bieten.
Das Projekt befindet sich in Magawish, direkt vor dem Rixos Hotel, in der Nähe des Strandes, Unterhaltungsmöglichkeiten, Restaurants und alle Stadtbequemlichkeiten.

Zahlungsoptionen:
• Kauf mit 15% Rabatt
• 30% Anzahlung mit Raten bis 30 Monate
• Wartungsgebühr: 7,5% Einmal

Ausstattung:
Zwei Pools, Rezeption mit Mietmanagement, Pool-View-Einheiten und 24/7 Sicherheit.

Lieferung: Juni 2027

Homes Bay – Ihr vertrauenswürdiger Immobilienpartner
Mit transparenter Beratung und mehrsprachiger Unterstützung durch jeden Schritt.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 38.0
Preis pro m², USD 959
Wohnungspreis, USD 36,428

Standort auf der Karte

Hurghada, Ägypten
Essen & Trinken
Freizeit

Video-Review von wohnanlage La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Andere Komplexe
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Homes Bay
Sprachen
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
