Porvoo, Finnland

von € 336,600

Kapitulation vor: 2024

Neues Projekt im skandinavischen Stil für Investoren, die in der Nähe des pulsierenden Helsinki und der internationalen Flugverbindungen ( Helsinki Hub ) sein möchten Und parallel wollen Sie an einem ganz natürlichen, sauberen und malerischen Ort sein Bestehend aus 10 Häusern – Einzelvillen und Doppelhäusern 80 bis 130 m2 Wohnfläche Alle Häuser mit dem komfortablen privaten Garten, den Autokugeln und den Garagen Individueller Ansatz für jeden Kunden Häuser in Standardversion oder für kundenspezifische Anfragen arrangiert Individuelle Innenprojekte individuelle Designs nach Kundenvision Erwarteter Verkauf des Projekts – Dezember 2023 bis Juni 2024 ( Haus für Haus ) Letzte Gelegenheit, ein neues Haus in Porvoo ( zu kaufen, kein Land mehr verfügbar ) Mehr über das Projekt und über unsere Baufirma: https://invest-finland.fi/