Über den Entwickler

Die Prince Real Estate Group ist einer der führenden Immobilienentwickler von Kambodscha, die sich der Gestaltung der Zukunft des städtischen Lebens widmen. Wir sind auf hochwertige Wohn-, Gewerbe- und Mischnutzungsentwicklungen in Phnom Penh und anderen strategischen Standorten spezialisiert. Zu unseren Flaggschiff-Projekten gehören die Pinnacle und Bay of Lights, die erste intelligente Stadt der Kambodscha in Sihanoukville.

Website: www.princerealestate.com