Cyfield ist ein Auftragnehmer der Klasse A für alle Arten von Bau- und Infrastrukturprojekten sowie ein Hochhaus-Experte für Wohn- und Gewerbeprojekte in den Ländern, in denen wir tätig sind. Wir waren ein Pionierentwicklungsunternehmen, das den Weg in die Zukunft ebnete, indem es ständig neue architektonische Trends etablierte, neue Technologien einführte und Gebäudequalität und Kundenservice anbot.

In den letzten Jahren haben wir uns mit der Energieerzeugung befasst, zunächst durch den Bau von Solarkraftwerken und in jüngerer Zeit durch die Entwicklung und den Bau des ersten privaten Wärmekraftwerks in Zypern, wahrscheinlich eines der größten privaten Projekte der Insel.

Unsere vollständig integrierte Struktur, die von hochqualifizierten und erfahrenen Fachleuten auf allen Ebenen verwaltet wird, ergänzt durch eine Reihe modernster Technologiemaschinen und unterstützender Abteilungen, ermöglicht es uns, unseren Betrieb zu rationalisieren und zu optimieren, indem eine ordnungsgemäße Projektausführung unter strengen Qualitäts- und Leistungsstandards sichergestellt wird.