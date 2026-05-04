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Like House

Georgien, Batumi
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Company type
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Bauherr
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2007
Auf der Plattform
Auf der Plattform
4 jahre 7 Monate
Sprachen
Sprachen
English, Русский
Webseite
Webseite
likehouse.ge/en
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Über den Entwickler

Seit 15 Jahren Tätigkeit der Firma Like House wurden in Batumi mehr als 248,500 Quadratmeter Wohnfläche gebaut. Das Unternehmen hat 12 abgeschlossene Projekte und 1 im Bau.

Wie House-Unternehmen führt eine ganze Reihe von Bau- und Installationsarbeiten für den Bau von Gebäuden und Strukturen durch, die Trends in Architektur, Design und Bautechnologien setzen.

Heute hat der Betrieb 7 Unternehmen in verwandten Tätigkeitsbereichen und 250 aktive Mitarbeiter, die es zu einem der größten Entwickler in Adjara macht.

Unser Ziel:

Um den perfekten Wohnraum zu schaffen, der den Werten unserer Kunden entspricht. Die wichtigsten sind Sicherheit, Komfort, Umweltfreundlichkeit und Haltbarkeit.

Unsere Makler in Georgien
Magda Dumbadze
Magda Dumbadze
2 immobilienobjekte
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