Über den Entwickler

Über uns

Wir sind stolz, Ihnen unser neues Projekt Storia Del Mare Resort vorzustellen, eines der

luxuriöseste Projekte im Zentrum von Hurghada

Das Storia Del Mare Resort wird von CASTELLO entwickelt.

Das Resort verfügt über eine Strandpromenade, Einheiten mit Meerblick und Panoramablick auf die Inseln des Roten Meeres. Mehrere Eingänge und Aufzüge für eine separate

CASTELLO wurde 1999 gegründet, um der wachsenden Nachfrage nach Tourismusprojekten in Hurghada gerecht zu werden. Nach dem erfolgreichen Start des New Cairo Capital-Projekts sowie unserer langjährigen Erfahrung in der Gästezufriedenheit unserer Hotels



WARTUNGSGEBÜHR FÜR DIE LIEFERUNG FAST 200 m KÜSTE

10.500 Quadratmeter Gesamtgrundstück

EINE AUSWAHL VON MEHR ALS 650 Wohneinheiten. Lieferung innerhalb eines Jahres

Lassen Sie uns über Ihre Investition sprechen!

BESUCHEN SIE UNS

Im Zentrum von Hurghada

Direkt zum Hilton Platz Hotel

10 Minuten vom Flughafen und 15 Minuten von El Gouna entfernt

