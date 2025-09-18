  1. Realting.com
  2. Entwickler
  3. castello

castello

Ägypten, Hurghada
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Bauherr
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2023
Auf der Plattform
Auf der Plattform
1 jahr 5 Monate
Sprachen
Sprachen
English, Русский, Polski
Webseite
Webseite
Castelloeg.com
Über den Entwickler

Über uns
Wir sind stolz, Ihnen unser neues Projekt Storia Del Mare Resort vorzustellen, eines der

luxuriöseste Projekte im Zentrum von Hurghada
Das Storia Del Mare Resort wird von CASTELLO entwickelt.

Das Resort verfügt über eine Strandpromenade, Einheiten mit Meerblick und Panoramablick auf die Inseln des Roten Meeres. Mehrere Eingänge und Aufzüge für eine separate

CASTELLO wurde 1999 gegründet, um der wachsenden Nachfrage nach Tourismusprojekten in Hurghada gerecht zu werden. Nach dem erfolgreichen Start des New Cairo Capital-Projekts sowie unserer langjährigen Erfahrung in der Gästezufriedenheit unserer Hotels


 WARTUNGSGEBÜHR FÜR DIE LIEFERUNG FAST 200 m KÜSTE
10.500 Quadratmeter Gesamtgrundstück
EINE AUSWAHL VON MEHR ALS 650 Wohneinheiten. Lieferung innerhalb eines Jahres
Lassen Sie uns über Ihre Investition sprechen!

BESUCHEN SIE UNS
Im Zentrum von Hurghada
Direkt zum Hilton Platz Hotel
10 Minuten vom Flughafen und 15 Minuten von El Gouna entfernt
 

Dienstleistungen

Über uns
Wir sind stolz, Ihnen unser neues Projekt Storia Del Mare Resort vorzustellen, eines der

luxuriöseste Projekte im Zentrum von Hurghada
Das Storia Del Mare Resort wird von CASTELLO entwickelt.

Das Resort verfügt über eine Strandpromenade, Einheiten mit Meerblick und Panoramablick auf die Inseln des Roten Meeres. Mehrere Eingänge und Aufzüge für eine separate

CASTELLO wurde 1999 gegründet, um der wachsenden Nachfrage nach Tourismusprojekten in Hurghada gerecht zu werden. Nach dem erfolgreichen Start des New Cairo Capital-Projekts sowie unserer langjährigen Erfahrung in der Gästezufriedenheit unserer Hotels


 WARTUNGSGEBÜHR FÜR DIE LIEFERUNG FAST 200 m KÜSTE
10.500 Quadratmeter Gesamtgrundstück
EINE AUSWAHL VON MEHR ALS 650 Wohneinheiten. Lieferung innerhalb eines Jahres
Lassen Sie uns über Ihre Investition sprechen!

BESUCHEN SIE UNS
Im Zentrum von Hurghada
Direkt zum Hilton Platz Hotel
10 Minuten vom Flughafen und 15 Minuten von El Gouna entfernt
 

Andere Entwickler
ElBatal Group
Ägypten, Kairo
Año de fundación de la compañía 1982
Al-Batal Group for Real Estate Development ist das Ergebnis kontinuierlicher Erfolge seit 40 JahrenDie Firma wurde von Eng gegründet. Samir Doss 1978, der als unabhängiger Auftragnehmer begann, und das Unternehmenhat dazu beigetragen, seine Regeln und Werte von den ersten Momenten bis zu ein…
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen