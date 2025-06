Über den Entwickler

Alnasser House: Es ist ein Team bestehend aus mehreren Nationalitäten und aus verschiedenen Ländern der Welt, die in vielen praktischen Bereichen in der Welt von Immobilien, Marketing und Direktverkauf viele verschiedene Erfahrungen haben



Unsere Vision

Einen einzigartigen kostenlosen Service für unsere Kunden zu bieten und unseren Marketingpartnern und Investoren aus der ganzen Welt den Aufbau ihres Lebensstils zu ermöglichen und ihre Träume und Ziele zu erreichen



Unsere Mission

Bereitstellung umfassender Immobiliendienstleistungen für Verkauf, Miete und Investition in alle türkischen Städte und bietet eine einzigartige Job-Möglichkeit für viele Menschen Interesse an der Steigerung des Einkommens in ihrer Freizeit