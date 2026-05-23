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Häuser am Meer in Rijeka, Kroatien

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villen
38
1 immobilienobjekt total found
Haus 6 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Haus 6 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Luxuriöse zweistöckige Villa mit atemberaubendem Panoramablick auf die Kvarner Bucht Diese …
$1,49M
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Immobilienangaben in Rijeka, Kroatien

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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