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Häuser mit Garage in Rijeka, Kroatien

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villen
38
1 immobilienobjekt total found
Haus 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Haus 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
In Podmurvice steht ein älteres, jedoch äußerst hochwertig gebautes Haus zum Verkauf, gelege…
$320,993
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Immobilienangaben in Rijeka, Kroatien

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