Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Rijeka
  4. Langfristige Vermietung
  5. Büro

Langfristige Miete von Büros in Rijeka, Kroatien

2 immobilienobjekte total found
Büro 87 m² in Rijeka, Kroatien
Büro 87 m²
Rijeka, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Etagenzahl 5
Es wird eine exklusive Bürofläche von 87,02 m² zur Miete angeboten, die sich in einem gut er…
$2,298
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Ardor real estate agency
Sprachen
English, Italiano, Hrvatski
Büro 120 m² in Rijeka, Kroatien
Büro 120 m²
Rijeka, Kroatien
Fläche 120 m²
Rijeka, Zentrum – Geschäftsraum zur Miete in einem Bürogebäude mit Aufzug, mit einer Gesamtf…
$1,954
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Ardor real estate agency
Sprachen
English, Italiano, Hrvatski
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen