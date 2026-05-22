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Wohnungen am Meer in Opcina Viskovo, Kroatien

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2 Zimmer
8
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kosi, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kosi, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 2
In außergewöhnlich ruhiger Lage im Ort Kosi (Viškovo), umgeben von viel Grün und mit herrlic…
$240,475
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kosi, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kosi, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Etagenzahl 2
In ruhiger, grüner Lage in Kosi, Viškovo, bieten wir Ihnen eine moderne Wohnung in einem Neu…
$216,232
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Marcelji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marcelji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 155 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht ein moderner und äußerst attraktiver Penthouse, gelegen in einem kleineren…
$486,702
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Viskovo, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Viskovo, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Etagenzahl 3
Wohnung zum Verkauf in Viškovo, gelegen im dritten Stock eines Wohngebäudes. Die Wohnung hat…
$333,841
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Immobilienangaben in Opcina Viskovo, Kroatien

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