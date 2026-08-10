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Villen in Opcina Pasman, Kroatien

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Villa in Mrljane, Kroatien
Villa
Mrljane, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 414 m²
Villa in erster Reihe zum Meer für mehrere Generationen auf der Insel Pašman bei Zadar. Brut…
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Villa in Mrljane, Kroatien
Villa
Mrljane, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Diese luxuriöse Villa mit Pool und Meerblick liegt in einer ruhigen Lage nur 200 Meter vom M…
$1,66M
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Immobilienangaben in Opcina Pasman, Kroatien

Günstige
Luxuriös
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