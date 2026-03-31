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Büroräumen in Opcina Pasman, Kroatien

1 immobilienobjekt total found
Büro 765 m² in Pasman, Kroatien
Büro 765 m²
Pasman, Kroatien
Fläche 765 m²
Etagenzahl 1
ID CODE: 2835
$517,137
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