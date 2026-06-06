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Villen mit Swimmingpool in Gemeinde Lauran, Kroatien

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Lauran, Kroatien
Villa
Lauran, Kroatien
Fläche 482 m²
Entdecken Sie ein verborgenes Juwel in der charmanten Stadt Lovran, Opatija, Kroatien – eine…
$2,13M
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Immobilienangaben in Gemeinde Lauran, Kroatien

mit Garage
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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