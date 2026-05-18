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Häuser mit Garage in Opcina Kostrena, Kroatien

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3 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 245 m²
Etagenzahl 1
Kostrena – Moderne Doppelhaushälfte mit Pool und Meerblick! Zum Verkauf steht eine wundersc…
$1,01M
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Haus 4 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
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Kostrena, Kroatien
Schlafräume 4
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Haus 3 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
In einer außergewöhnlich ruhigen und privaten Lage in Kostrena, nur 900 Meter vom Meer und d…
$1,38M
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Immobilienangaben in Opcina Kostrena, Kroatien

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Günstige
Luxuriös
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