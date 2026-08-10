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Villen in Opcina Kastelir Labinci, Kroatien

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2 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Rojci, Kroatien
Villa 5 zimmer
Rojci, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 403 m²
www.biliskov.com  ID: 13305 Kaštelir, Stadtvilla mit Schwimmbad, Sauna und Fitnessraum Ein…
$1,44M
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Villa 5 zimmer in Rojci, Kroatien
Villa 5 zimmer
Rojci, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 306 m²
www.biliskov.com  ID: 13304 Kaštelir, Stadtvilla mit Schwimmbad, Sauna und Fitnessraum Ein…
$1,44M
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Immobilienangaben in Opcina Kastelir Labinci, Kroatien

Günstige
Luxuriös
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