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Wohnimmobilien in Opcina Kastelir Labinci, Kroatien

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häuser
7
7 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Kastelir, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Kastelir, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 342 m²
Merkmale der Villa: Vier Schlafzimmer mit eigenem Bad und Meerblick Zwei Badezimmer mit offe…
$2,29M
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Haus 4 zimmer in Kastelir, Kroatien
Haus 4 zimmer
Kastelir, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
ISTRIA, KAŠTELIR – House with pool and sea view We present to you a beautiful house with a s…
$719,650
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Haus 5 zimmer in Kastelir, Kroatien
Haus 5 zimmer
Kastelir, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 324 m²
Etagenzahl 2
This imposing villa with a beautiful sea view will be located in the suburbs of Poreč on a t…
$1,38M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 5 zimmer in Rojci, Kroatien
Villa 5 zimmer
Rojci, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 403 m²
www.biliskov.com  ID: 13305 Kaštelir, Stadtvilla mit Schwimmbad, Sauna und Fitnessraum Ein…
$1,44M
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Villa 5 zimmer in Rojci, Kroatien
Villa 5 zimmer
Rojci, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 306 m²
www.biliskov.com  ID: 13304 Kaštelir, Stadtvilla mit Schwimmbad, Sauna und Fitnessraum Ein…
$1,44M
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Haus 5 zimmer in Rogovici, Kroatien
Haus 5 zimmer
Rogovici, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 285 m²
Etagenzahl 1
Modern perfectionism in Istria, Rogovići (Poreč) On the outskirts of the village, with lots …
$1,32M
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Haus 3 zimmer in Kastelir, Kroatien
Haus 3 zimmer
Kastelir, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
ISTRIA, KAŠTELIR – House with pool and sea view We present to you a beautiful house with a s…
$607,827
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Immobilienangaben in Opcina Kastelir Labinci, Kroatien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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