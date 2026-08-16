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Villen in Opcina Dubrovacko primorje, Kroatien

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3 immobilienobjekte total found
Villa in Slano, Kroatien
Villa
Slano, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Entdecken Sie den Inbegriff von Adriatischem Luxus mit dieser exquisiten Villa mit Swimmingp…
$783,401
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Villa in Slano, Kroatien
Villa
Slano, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 214 m²
Heißer Verkauf! Preis gesenkt von 1,8 Mio. auf 1,6 Mio. Euro!Strandvilla mit 3 Ebenen in Sla…
$1,83M
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Villa in Slano, Kroatien
Villa
Slano, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 177 m²
Eine atemberaubende moderne Villa in außergewöhnlicher Lage in der charmanten Stadt Slano, 3…
$1,00M
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Immobilienangaben in Opcina Dubrovacko primorje, Kroatien

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