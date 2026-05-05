Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Opcina Cavle
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Opcina Cavle, Kroatien

;
1 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Cavle, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Cavle, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen: Haus in Podhum mit einer Gesamtfläche von 200 m², gelegen in einem ruhigen und…
$441,291
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Ardor real estate agency
Sprachen
English, Italiano, Hrvatski
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Opcina Cavle, Kroatien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen