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Häuser in Opcina Cavle, Kroatien

2 immobilienobjekte total found
Haus 7 Schlafzimmer in Mavrinci, Kroatien
Haus 7 Schlafzimmer
Mavrinci, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Mavrinci – zum Verkauf steht ein Einfamilienhaus auf einem Grundstück von 525 m², in ausgeze…
$517,137
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Haus 3 Schlafzimmer in Cavle, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Cavle, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen: Haus in Podhum mit einer Gesamtfläche von 200 m², gelegen in einem ruhigen und…
$441,291
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Immobilienangaben in Opcina Cavle, Kroatien

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