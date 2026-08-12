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Wohnimmobilien in Opcina Bale, Kroatien

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häuser
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2 immobilienobjekte total found
Haus 2 zimmer in Bale, Kroatien
Haus 2 zimmer
Bale, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 3
Istria, Bale – An authentic house for sale in the center of the town of Bale, with a living …
$198,181
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Herrenhaus 8 zimmer in Bale, Kroatien
Herrenhaus 8 zimmer
Bale, Kroatien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Etagenzahl 3
BALE nahe ROVINJ Historische Steinhausruine aus dem 16. Jhdt im Zentrum der mittelalterli…
$151,781
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