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Wohnimmobilien in Kraljevica, Kroatien

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4 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kraljevica, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kraljevica, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
ID CODE: 129-909
$697,383
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Haus 5 Schlafzimmer in Kraljevica, Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Kraljevica, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 391 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 106-297
$785,575
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kraljevica, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kraljevica, Kroatien
Schlafräume 2
Fläche 92 m²
ID CODE: 129-917
$487,713
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung in Kraljevica, Kroatien
Wohnung
Kraljevica, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
www.biliskov.com ID 15036KraljevicaWunderschönes Studio-Apartment mit einer Fläche von 31,92…
$173,021
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