Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Gespanschaft Istrien
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus

Duplexes in Gespanschaft Istrien, Kroatien

Grad Umag
4
Umag
4
Doppelhaus Löschen
Alles löschen
7 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Umag, Kroatien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Umag, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Luxusimmobilien Farkaš verkauft Wohnungen auf zwei Etagen mit Meerblick. Es besteht aus ein…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 20 zimmer in Kanfanar, Kroatien
Doppelhaus 20 zimmer
Kanfanar, Kroatien
Zimmer 20
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
KANFANAR nahe ROVINJ Perfektes Neubau-Doppelhaus mit Pool & Meerblick – 160m2 Wohntraum. …
$490,003
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 Schlafzimmer in Kanfanar, Kroatien
Doppelhaus 6 Schlafzimmer
Kanfanar, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
KANFANAR nahe ROVINJ Perfektes Neubau-Doppelhaus mit Pool & Meerblick – 160m2 Wohntraum. …
$997,569
Eine Anfrage stellen
Monte OnlineMonte Online
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Opcina Liznjan, Kroatien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Opcina Liznjan, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
SISAN 170m2 Neubau-Doppelhaus mit Pool ISTRIEN – KROATIEN Hier in Sisan nahe Pula…
$523,744
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Umag, Kroatien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Umag, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Luxusimmobilien Farkaš verkauft Wohnungen auf zwei Etagen mit Blick auf Sportplätze und Golf…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Umag, Kroatien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Umag, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Luxusimmobilien Farkaš verkauft eine Wohnung auf zwei Etagen mit seitlichem Meerblick. Es be…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Umag, Kroatien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Umag, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Apartment on two floors with side sea view. It consists of a 2nd floor kitchen with living r…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Gespanschaft Istrien, Kroatien

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen