Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Gespanschaft Istrien
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Investition

Anlageimmobilien in Gespanschaft Istrien, Kroatien

Poreč
5
Investition Löschen
Alles löschen
13 immobilienobjekte total found
Investition in Gartschan, Kroatien
Investition
Gartschan, Kroatien
ISTRIA, INVESTITION PROJEKT VILLA KRŠAN, BUILDING PERMIT, €99/M2! Das Anlageland befindet si…
$4,98M
Eine Anfrage stellen
Investition in Poreč, Kroatien
Investition
Poreč, Kroatien
SALE, VILLA, BARATA beautiful, luxurious villa Romana, built in 2012, is for sale. The villa…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
READY BUSINESS in Rovinj, Kroatien
READY BUSINESS
Rovinj, Kroatien
Fertiges GeschäftPflegeheim an der kroatischen Küste! Einzigartige Investitionsmöglichkeit i…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Krsete, Kroatien
Investition
Krsete, Kroatien
I23782 Kršete
$664,292
Eine Anfrage stellen
Investition in Opcina Marcana, Kroatien
Investition
Opcina Marcana, Kroatien
ISTRIA Investment opportunity – the land of total area of 60.000 m2 for an attractive invest…
$1,86M
Eine Anfrage stellen
Investition in Racice, Kroatien
Investition
Racice, Kroatien
FOR SALE, LAND WITH BUILDING PERMIT FOR 3 SELF-SUSTAINABLE LUXURY VILLAS, KAŠĆERGA (PAZIN) –…
$608,935
Eine Anfrage stellen
Investition in Varvari, Kroatien
Investition
Varvari, Kroatien
I28545 Baderna
$830,365
Eine Anfrage stellen
DEVELOPMENT PROJECT in Rovinj, Kroatien
DEVELOPMENT PROJECT
Rovinj, Kroatien
Entwicklerprojekt.In Rovinj, Kroatien, 300 m vom Meer entfernt, ein Grundstück von 12058 m2 …
$1,64M
Eine Anfrage stellen
DEVELOPMENT PROJECT in Poreč, Kroatien
DEVELOPMENT PROJECT
Poreč, Kroatien
Entwicklerprojekt.In kroatischer Istrien, Porec, 5,5 Hektar Entwicklungsland, die 72.048 m2 …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Property InvestProperty Invest
Investition in Opcina Barban, Kroatien
Investition
Opcina Barban, Kroatien
Exceptional investment property for sale in the beautiful surroundings of Barban! Property d…
$436,495
Eine Anfrage stellen
Investition in Poreč, Kroatien
Investition
Poreč, Kroatien
I28992 Poreč
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Opcina Medulin, Kroatien
Investition
Opcina Medulin, Kroatien
Istria, Premantura, on the southernmost part of the Istrian peninsula, in a popular tourist …
$2,23M
Eine Anfrage stellen
DEVELOPMENT PROJECT in Poreč, Kroatien
DEVELOPMENT PROJECT
Poreč, Kroatien
Wir präsentieren ein Entwicklungsprojekt.Fläche: 6000Gesamtfläche der Anlage: 11000Obergesch…
$25,21M
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Gespanschaft Istrien

gewerbeimmobilien
hotels
bereites geschäft
Realting.com
Gehen