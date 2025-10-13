Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Gespanschaft Istrien
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Fertiges Geschäft

Business zum Verkauf in Gespanschaft Istrien, Kroatien

gewerbeimmobilien
208
hotels
176
anlageimmobilien
13
Fertiges Geschäft Löschen
Alles löschen
4 immobilienobjekte total found
Fertiges Geschäft 30 000 m² in Bale, Kroatien
Fertiges Geschäft 30 000 m²
Bale, Kroatien
Fläche 30 000 m²
WEINGUT - WEINFARM Weinbaubetrieb mit 30ha ISTRIEN – KROATIEN In Istrien wird ein Unt…
$1,88M
READY BUSINESS in Vodnjan, Kroatien
READY BUSINESS
Vodnjan, Kroatien
Fläche 25 000 m²
Fertiges GeschäftLand mit einem fertigen (verbundenenen) Solarkraftwerk. Solarkraftwerk 2.2 …
$3,75M
READY BUSINESS in Stadt Pola, Kroatien
READY BUSINESS
Stadt Pola, Kroatien
Fertiges GeschäftIn Pula, Kroatien, an der Adriaküste, 630 ausgestattete Liegeplätze für Yac…
Preis auf Anfrage
READY BUSINESS in Opcina Liznjan, Kroatien
READY BUSINESS
Opcina Liznjan, Kroatien
Fertiges GeschäftEin traditionsreiches, ganzjähriges Geschäft im Süden der Halbinsel Istrien…
Preis auf Anfrage
