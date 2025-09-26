Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Poreč
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Investition

Anlageimmobilien in Poreč, Kroatien

gewerbeimmobilien
37
hotels
32
Investition Löschen
Alles löschen
5 immobilienobjekte total found
Investition in Varvari, Kroatien
Investition
Varvari, Kroatien
I28545 Baderna
$830,365
Eine Anfrage stellen
Investition in Poreč, Kroatien
Investition
Poreč, Kroatien
SALE, VILLA, BARATA beautiful, luxurious villa Romana, built in 2012, is for sale. The villa…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Poreč, Kroatien
Investition
Poreč, Kroatien
I28992 Poreč
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haya PropertyHaya Property
DEVELOPMENT PROJECT in Poreč, Kroatien
DEVELOPMENT PROJECT
Poreč, Kroatien
Wir präsentieren ein Entwicklungsprojekt.Fläche: 6000Gesamtfläche der Anlage: 11000Obergesch…
$25,21M
Eine Anfrage stellen
DEVELOPMENT PROJECT in Poreč, Kroatien
DEVELOPMENT PROJECT
Poreč, Kroatien
Entwicklerprojekt.In kroatischer Istrien, Porec, 5,5 Hektar Entwicklungsland, die 72.048 m2 …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen