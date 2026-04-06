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Studio-Wohnungen in Poreč, Kroatien

12 immobilienobjekte total found
Studio 3 Schlafzimmer in Poreč, Kroatien
Studio 3 Schlafzimmer
Poreč, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
In the city of Poreč, a modern urban residential complex is located, consisting of a total o…
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Studio 4 Schlafzimmer in Poreč, Kroatien
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Poreč, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 166 m²
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Studio 4 Schlafzimmer in Poreč, Kroatien
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Poreč, Kroatien
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Nils OttNils Ott
Studio 4 Schlafzimmer in Poreč, Kroatien
Studio 4 Schlafzimmer
Poreč, Kroatien
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Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 166 m²
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Poreč, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 126 m²
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Studio 4 Schlafzimmer in Poreč, Kroatien
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