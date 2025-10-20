Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Grad Krk
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garage

Wohnungen mit Garage in Grad Krk, Kroatien

Krk
22
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Krk, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Krk, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Bei der Agentur STAN GRAD Immobilien wird eine außergewöhnliche Wohnung angeboten, die nach …
$693,100
Eine Anfrage stellen
Eigenschaftstypen in Grad Krk

2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Grad Krk, Kroatien

mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
