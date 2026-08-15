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Wohnimmobilien in Grad Komiza, Kroatien

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4 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Grad Komiza, Kroatien
Haus 5 zimmer
Grad Komiza, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 187 m²
Etagenzahl 1
I26960 Vinka Foretića
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Grad Komiza, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Komiza, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/3
KOMIŽA, Vela Banda, funktionale Wohnung mit 2 Schlafzimmern, 1. Stock, Teil des Hofes, Rarit…
$282,324
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Wohnung 3 zimmer in Grad Komiza, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Grad Komiza, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 87 m²
Stockwerk 2/7
Komi-Koppa-Zentrum, geräumige 3BDR-Meerblick-Wohnung mit Terrasse, Möglichkeit! Im zweiten O…
$321,075
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Haus 10 zimmer in Grad Komiza, Kroatien
Haus 10 zimmer
Grad Komiza, Kroatien
Zimmer 10
Fläche 950 m²
Vis, Komiža In einer wunderschönen Bucht auf landwirtschaftlich genutztem Land mit einer Ge…
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