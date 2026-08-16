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Wohnimmobilien in Čakovec, Kroatien

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Wohnung 2 zimmer in Čakovec, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Čakovec, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Čakovec, MitteZweizimmerwohnung auf zwei Etagen mit einer Fläche von 73,15 m2 im Erdgeschoss…
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Haus in Čakovec, Kroatien
Haus
Čakovec, Kroatien
Fläche 90 m²
ČAKOVEC, CENTAR, house for demolition with a new concept projectIn the area of ​​the center,…
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