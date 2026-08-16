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Wohnimmobilien in Grad Buje, Kroatien

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2 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Kastel, Kroatien
Haus 5 zimmer
Kastel, Kroatien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 382 m²
In einer ruhigen Gegend, nur 4 Kilometer vom Grenzübergang Sečovlje entfernt, steht zum Verk…
$900,472
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AGENCIJA Elite
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Haus in Buje, Kroatien
Haus
Buje, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 384 m²
ID CODE: 114-1466
$2,02M
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Immobilienangaben in Grad Buje, Kroatien

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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