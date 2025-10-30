Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Wohnimmobilien
  4. Doppelhaus
  5. Meerblick

Duplexes am Meer in Kroatien

Grad Umag
4
Umag
4
Doppelhaus Löschen
Alles löschen
4 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Umag, Kroatien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Umag, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Luxusimmobilien Farkaš verkauft eine Wohnung auf zwei Etagen mit seitlichem Meerblick. Es be…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Umag, Kroatien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Umag, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Luxusimmobilien Farkaš verkauft Wohnungen auf zwei Etagen mit Meerblick. Es besteht aus ein…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Umag, Kroatien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Umag, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Apartment on two floors with side sea view. It consists of a 2nd floor kitchen with living r…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Ness Wii MarketNess Wii Market
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Umag, Kroatien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Umag, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Luxusimmobilien Farkaš verkauft Wohnungen auf zwei Etagen mit Blick auf Sportplätze und Golf…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kroatien

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen