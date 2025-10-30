Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Wohnimmobilien
  4. Doppelhaus
  5. Garten

Doppelhaus mit Garten kaufen in Kroatien

Grad Umag
4
Umag
4
Doppelhaus Löschen
Alles löschen
3 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Umag, Kroatien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Umag, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Luxusimmobilien Farkaš verkauft eine Wohnung auf zwei Etagen mit seitlichem Meerblick. Es be…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Umag, Kroatien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Umag, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Luxusimmobilien Farkaš verkauft Wohnungen auf zwei Etagen mit Meerblick. Es besteht aus ein…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Umag, Kroatien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Umag, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Apartment on two floors with side sea view. It consists of a 2nd floor kitchen with living r…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Monte OnlineMonte Online
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kroatien

mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen