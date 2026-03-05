Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Pou Senchey
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Khan Pou Senchey, Kambodscha

häuser
3
3 immobilienobjekte total found
Haus 2 zimmer in Prey Pring Khang Tboung 1, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Prey Pring Khang Tboung 1, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 80 m²
Stockwerk 1
Ein komfortables und erschwingliches Zuhause in der ruhigen Gemeinde Borey Cheary. Diese Unt…
$65,000
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Sangkat Samraong Kraom, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Sangkat Samraong Kraom, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Verpassen Sie nicht! Diese Unterkunft Chhouk Va II bietet einen ausgezeichneten Preis. Es be…
$57,000
Eine Anfrage stellen
Haus 8 zimmer in Khan Pou Senchey, Kambodscha
Haus 8 zimmer
Khan Pou Senchey, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 204 m²
Stockwerk 2
📍 2 Link Häuser zum Verkauf bei Tuol Pongro – Prime Business Location Wir bieten zwei benach…
$580,000
Eine Anfrage stellen
