Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Dangkao
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Khan Dangkao, Kambodscha

2 immobilienobjekte total found
Villa in Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Villa
Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
4-Schlafzimmer Villa zum Verkauf in Borey Chankiri, Phnom PenhSteigen Sie in einen friedlich…
$299,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Villa
Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 50 m²
Diese Kon Kat Laor Villa (v2) ist jetzt zum Verkauf in Borey Chankiri, der Ort zu sein, wenn…
$130,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen