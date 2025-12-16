  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Khan Boeng Keng Kang, Kambodscha

Phnom Penh
3
Khaet Preah Sihanouk
4
Preah Sihanouk Municipality
4
Sihanoukville
4
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
von
$50,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 40
Ort:Es befindet sich auf der 410 Straße, neben dem russischen Markt und Mao Tse Tong Boulevard.Architektur:50-stöckiges Meisterwerk, das moderne Design und Funktionalität kombiniert.Ausstattung:Alles ist entworfen, um Ihr tägliches Leben zu verbessern.Preise:Erschwinglicher Luxus – hochwerti…
Bauherr
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Eine Anfrage stellen
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
von
$125,074
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 45
Fläche 37–63 m²
2 Immobilienobjekte 2
Sind Sie auf der Suche nach passiven Einkommen im Ausland ohne Risiko? Vorbereitete Wohnung in Asien mit 5* Management und garantierte Rentabilität. SMART-Technologie, LUX-Ebene. Schlüsselfertige Möbel und Maschinen. Plumbing - Deutschland, Schweiz. Blick auf den Osten❤️Die Wohnungen in der …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
63.0
221,522
Wohnung
37.0
125,000
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
