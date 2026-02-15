  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Preah Sihanouk Municipality, Kambodscha

Sihanoukville
4
Wohnanlage Time Square 10 Pre Sale
Wohnanlage Time Square 10 Pre Sale
Sihanoukville, Kambodscha
von
$43,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 39
Eines der großen neuen hochmodernen Projekte von Megakim World Corp Ltd unter der Marke Time Square, dem führenden Entwickler von Kambodscha, in der vielversprechendsten Küstenstadt Sihanoukville. Es ist nicht nur ein Wohnkomplex, sondern ein neues Symbol für Status, Technologie und profitab…
Bauherr
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Wohngebäude Time
Wohngebäude Time
Sihanoukville, Kambodscha
von
$43,197
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 30
Beschreibung des Projekts.Time Square 10 sind drei Wohntürme auf der ersten Linie von Otrec 1 Strand in Sianoukville. Wohnung mit Balkon und Meerblick. Freizeitinfrastruktur 4*. Alles wird vom Entwickler Megakim World Corroration Ltd mit bestätigtem Ruf, mit der Registrierung von Eigentum im…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Kambodscha
von
$45,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 30
Fläche 78–100 m²
3 Immobilienobjekte 3
🌊 Das Meer, die Investition und die Plünderung sind alle in einem Projekt!💎 Die erste Linie des Ozeans - Business Class Apartments mit Panoramablick🔥 10% von der gesamten Wohnung bis Ende November!🏖 Erträge bis zu 12% - 14% pro Jahr in Währung🏙️ Das ProjektTime Square 10 Ocean View ist ein g…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
78.0 – 100.0
100,140 – 104,805
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
OneOne
Wohnanlage Sianukvil
Wohnanlage Sianukvil
Sihanoukville, Kambodscha
von
$47,823
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 30
Beschreibung des Projekts.Time Square 10 sind drei Wohntürme auf der ersten Linie von Otrec 1 Strand in Sianoukville. Wohnung mit Balkon und Meerblick. Freizeitinfrastruktur 4*. Alles wird vom Entwickler Megakim World Corroration Ltd mit bestätigtem Ruf, mit der Registrierung von Eigentum im…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
