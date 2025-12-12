  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Toul Kork
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Khan Toul Kork, Kambodscha

Phnom Penh
3
Khaet Preah Sihanouk
4
Preah Sihanouk Municipality
4
Sihanoukville
4
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Alle anzeigen Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 50
🏙 Offizieller Verkaufsstart von Time Square 7 durch Megakim World Corp. Willkommen im Time Square 7 – ein herausragendes Wohnprojekt im Herzen von Phnom Penh, ideal für alle, die Komfort, Stil und zukunftssichere Investments schätzen. 📍 Top-Lage: Nur 5 Minuten von TK Avenue, AEON Mall…
Bauherr
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen