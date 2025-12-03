  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Phnom Penh, Kambodscha

Wohnanlage Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
von
$125,074
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 45
Sind Sie auf der Suche nach passiven Einkommen im Ausland ohne Risiko? Vorbereitete Wohnung in Asien mit 5* Management und garantierte Rentabilität. SMART-Technologie, LUX-Ebene. Schlüsselfertige Möbel und Maschinen. Plumbing - Deutschland, Schweiz. Blick auf den Osten❤️Die Wohnungen in der …
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 50
🏙 Offizieller Verkaufsstart von Time Square 7 durch Megakim World Corp. Willkommen im Time Square 7 – ein herausragendes Wohnprojekt im Herzen von Phnom Penh, ideal für alle, die Komfort, Stil und zukunftssichere Investments schätzen. 📍 Top-Lage: Nur 5 Minuten von TK Avenue, AEON Mall…
Bauherr
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Eine Anfrage stellen
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
von
$50,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 40
Ort:Es befindet sich auf der 410 Straße, neben dem russischen Markt und Mao Tse Tong Boulevard.Architektur:50-stöckiges Meisterwerk, das moderne Design und Funktionalität kombiniert.Ausstattung:Alles ist entworfen, um Ihr tägliches Leben zu verbessern.Preise:Erschwinglicher Luxus – hochwerti…
Bauherr
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Eine Anfrage stellen
