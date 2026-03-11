Wohnkomplex Kingston Royale

Dies ist eine moderne Business-Klasse Wohnanlage im Zentrum von Phnom Penh.

Das Projekt wird von einem erfahrenen Entwicklerteam aus Kambodscha umgesetzt, das eine Reihe von Großprojekten erfolgreich abgeschlossen hat.

Ziel ist es, eine ausgewogene Kombination aus Eleganz, Komfort und erschwinglichen Preis in einem hochwertigen Wohnraum der nächsten Generation zu schaffen.

In Kingston Royale, der Entwickler verpflichtet sich, eine vertrauenswürdige Immobilienmarke zu werden, indem er ein außergewöhnliches Niveau von After-Sales-Unterstützung und Service bietet. Unabhängig davon, ob der Kunde plant, in der Wohnung selbst zu leben oder zu mieten, kann er immer auf Hilfe und Unterstützung zählen.

Die Hauptaufgabe ist es, den Kunden durchdachte Wohnräume und moderne Infrastruktur zu bieten und gleichzeitig eine komfortable und erschwingliche Preispolitik zu erhalten.

Kingston Royale bietet erstklassige Annehmlichkeiten für unvergleichlichen Wohnkomfort.

Freuen Sie sich auf einen voll ausgestatteten Fitnessraum, einen Wellness-Dampf und eine Sauna sowie einen luxuriösen Whirlpool. Genießen Sie das Schwimmen im glitzernden Pool, genießen Sie Panoramablick in den wohltuenden himmlischen Garten, kaufen Sie notwendige Waren im Laden auf dem Gebiet des Komplexes und entspannen oder üben Achtsamkeit in einem speziellen Yoga-Studio. Dies ist die Verkörperung eines wirklich eleganten Lebensstils.

Haushalts- und Sozialinfrastruktur:

Schwimmbad, Sauna, Fitnessraum, Supermarkt, Dachgarten, Jacuzzi, Sicherheit 24/7