Wohnung in einem Neubau Kingston Royale

Kingston Royale — Moderne Wohnentwicklung in Phnom Penh 🏙✨

Kingston Royale ist ein multifunktionales Wohnprojekt in Phnom Penh, das einen erschwinglichen Einstieg in den Immobilienmarkt mit hohem Investitionspotenzial bietet.

Die Entwicklung befindet sich in der Nähe des Hun Sen Boulevard (Highway No.1) – ein schnell wachsendes Gebiet mit ausgezeichneter Anbindung und schnellen Zugang zum neuen internationalen Flughafen.

📅 Abschluss: Q4 2027

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🏡 Immobilienarten

Das Projekt bietet moderne und funktionale Einheiten:

• 1-Schlafzimmer: 43–55 qm (ab $47.000 mit Rabatt)

• 2-Zimmer: 65–84,7 m2 (ab 65.000 $ mit Rabatt)

Alle Apartments sind verfügbar:

✔ voll möbliert

✔ mit Geräten

✔ bereit zum Wohnen oder Mieten

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🌴 Ausstattung & Ausstattung

Kingston Royale bietet eine komplette Lifestyle-Infrastruktur:

🏊 Schwimmbad

🧖 Sauna und Dampfbad

🧘 Yogabereich

🏋️ Fitnesscenter

🌿 Dachterrasse Garten

🛒 Supermarkt

🚗 Parkplatz (Autos und Motorräder)

🛡 24/7 Sicherheit

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🎁 Sonderangebot

🔥 Möbel und Geräte Paket von Kingston

Inklusive:

🛏 Komplettes Möbelset

🍳 Einbauküche & Geräte

📺 Elektronik (TV, Kühlschrank, Waschmaschine, AC)

💡 Beleuchtung & Dekoration

📌 geschätzter Wert: ab $5.000

Einheiten sind sofort nach der Übergabe zur Miete bereit.

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💼 Investitionshighlights

✔ preisgünstiger Preis

✔ High-Demand-Einheitstypen (1BR & 2BR)

✔ starkes Mietpotenzial

✔ schnelle Entwicklung

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💳 Zahlungsplan

• 30% Anzahlung

• 36% Installation über 36 Monate

• 34% nach Abschluss oder bis zu 15-Jahresfinanzierung (10%)

💰 Rabatte

• 30% DP → 13% Rabatt

• 40% DP → 14% Rabatt

• 100% Zahlung → bis 20% Rabatt

Flexible und anpassbare Zahlungsoptionen verfügbar.

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Kingston Royale bietet eine perfekte Balance von Erschwinglichkeit, gebrauchsfertiges Produkt und starkes Investitionspotenzial in Phnom Penh. ✨