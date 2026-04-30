  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Mean Chey
  4. Wohnung in einem Neubau Kingston Royale

Wohnung in einem Neubau Kingston Royale

Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
von
$47,000
MwSt.
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 35233
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Phnom Penh
  • Stadt
    Khan Mean Chey
  • Dorf
    Sangkat Chak Angrae Leu
  • Adresse
    Street 69BT

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    36

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Kingston Royale — Moderne Wohnentwicklung in Phnom Penh 🏙✨

Kingston Royale ist ein multifunktionales Wohnprojekt in Phnom Penh, das einen erschwinglichen Einstieg in den Immobilienmarkt mit hohem Investitionspotenzial bietet.

Die Entwicklung befindet sich in der Nähe des Hun Sen Boulevard (Highway No.1) – ein schnell wachsendes Gebiet mit ausgezeichneter Anbindung und schnellen Zugang zum neuen internationalen Flughafen.

📅 Abschluss: Q4 2027

---

🏡 Immobilienarten

Das Projekt bietet moderne und funktionale Einheiten:

• 1-Schlafzimmer: 43–55 qm (ab $47.000 mit Rabatt)
• 2-Zimmer: 65–84,7 m2 (ab 65.000 $ mit Rabatt)

Alle Apartments sind verfügbar:

✔ voll möbliert
✔ mit Geräten
✔ bereit zum Wohnen oder Mieten

---

🌴 Ausstattung & Ausstattung

Kingston Royale bietet eine komplette Lifestyle-Infrastruktur:

🏊 Schwimmbad
🧖 Sauna und Dampfbad
🧘 Yogabereich
🏋️ Fitnesscenter
🌿 Dachterrasse Garten
🛒 Supermarkt
🚗 Parkplatz (Autos und Motorräder)
🛡 24/7 Sicherheit

---

🎁 Sonderangebot

🔥 Möbel und Geräte Paket von Kingston

Inklusive:

🛏 Komplettes Möbelset
🍳 Einbauküche & Geräte
📺 Elektronik (TV, Kühlschrank, Waschmaschine, AC)
💡 Beleuchtung & Dekoration

📌 geschätzter Wert: ab $5.000

Einheiten sind sofort nach der Übergabe zur Miete bereit.

---

💼 Investitionshighlights

✔ preisgünstiger Preis
✔ High-Demand-Einheitstypen (1BR & 2BR)
✔ starkes Mietpotenzial
✔ schnelle Entwicklung

---

💳 Zahlungsplan

• 30% Anzahlung
• 36% Installation über 36 Monate
• 34% nach Abschluss oder bis zu 15-Jahresfinanzierung (10%)

💰 Rabatte

• 30% DP → 13% Rabatt
• 40% DP → 14% Rabatt
• 100% Zahlung → bis 20% Rabatt

Flexible und anpassbare Zahlungsoptionen verfügbar.

---

Kingston Royale bietet eine perfekte Balance von Erschwinglichkeit, gebrauchsfertiges Produkt und starkes Investitionspotenzial in Phnom Penh. ✨

Standort auf der Karte

Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Time
Sihanoukville, Kambodscha
von
$43,197
MwSt.
Wohnanlage ODOM living residence
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
von
$250,000
Wohnanlage Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Phnom Penh, Kambodscha
von
$88,000
Wohnanlage Odom Living residences
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
von
$250,000
Wohnanlage Time Square 11 novaa vysota centra Pnompena
Phnom Penh, Kambodscha
von
$44,251
MwSt.
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Kingston Royale
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
von
$47,000
MwSt.
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Alle anzeigen Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Kambodscha
von
$45,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 30
Fläche 38–100 m²
4 Immobilienobjekte 4
🌊 Das Meer, die Investition und die Plünderung sind alle in einem Projekt!💎 Die erste Linie des Ozeans - Business Class Apartments mit Panoramablick🔥 10% von der gesamten Wohnung bis Ende November!🏖 Erträge bis zu 12% - 14% pro Jahr in Währung🏙️ Das ProjektTime Square 10 Ocean View ist ein g…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
38.0
67,089
Wohnung 2 zimmer
78.0 – 100.0
100,140 – 104,805
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage RF CITY
Wohnanlage RF CITY
Wohnanlage RF CITY
Wohnanlage RF CITY
Wohnanlage RF CITY
Alle anzeigen Wohnanlage RF CITY
Wohnanlage RF CITY
Phnom Penh, Kambodscha
von
$86,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
R&F CITY umfasst eine Fläche von 560.000 Quadratmetern und bietet den Bewohnern eine Kombination aus Prestige Komfort zu erschwinglichen Preisen in der Hauptstadt.30.000 qm angelegte GrünflächenOlympiapool mit individueller KinderflächeTennisplätze und BadmintonplätzeSpielplatzbreites Angebo…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Pnompen kvartiry s dohodom v
Wohnanlage Pnompen kvartiry s dohodom v
Wohnanlage Pnompen kvartiry s dohodom v
Wohnanlage Pnompen kvartiry s dohodom v
Wohnanlage Pnompen kvartiry s dohodom v
Alle anzeigen Wohnanlage Pnompen kvartiry s dohodom v
Wohnanlage Pnompen kvartiry s dohodom v
Phnom Penh, Kambodscha
von
$90,685
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 53 m²
1 Immobilienobjekt 1
Phnom Penh - Wohnungen mit Einkommen von $ und Wachstum bis zu +50%Schlüssel bereits im Dezember 2025 | Raten 0% bis 2 Jahre- Ja.Hun Sen Boulevard ist das neue Geschäftszentrum der Hauptstadt KambodschasIn der Nähe von Aeon Mall 3, Chip Mong Mega Mall, Business Parks und internationale Schul…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
53.3
107,151
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen