Wohnkomplex Rezidencii u mora v centre Sianukvila

🌊 Eine seltene Gelegenheit am Meer: wenn Orte schneller enden als Entscheidungen
🌊 Meerblick • Objekt mit garantiertem Einkommen • Verzögerung 0%
Investitionswohnung im Zentrum von Sihanoukville.
Vollfertiges Format für passives Einkommen in Dollar.
-------
🏡 Erschwingliche Wohnungsmöglichkeiten
Studio
• Fläche: 44,7 m2
• Kosten: 65,480 USD
1 Schlafzimmer
• Fläche: 89,6 m2
• Kosten: 134,475 USD
2 Schlafzimmer
• Fläche: 90.7 m2
• Preis: 136,175 USD
3 Schlafzimmer
• Fläche: 133,9 m2
• Kosten: 208,790 USD
-------
🎁 Der Preis beinhaltet bereits:
✔ Komplettes Möbelset
✔ Haushaltsgeräte
✔ Volle Bereitschaft zur Unterkunft und Miete
Keine zusätzlichen Investitionen nach dem Kauf.
-------
📈 Garantierter Ertrag
💎 8% pro Jahr
• Einkommen wird im Vertrag festgeschrieben
• Zahlungen an den Eigentümer - monatlich
• Vollständiges passives Eigentumsformat
Während der Garantiezeit:
Es gibt keine Servicegebühren
Keine Beiträge zum Notfallfonds
Keine Verwaltungsgebühren
-------
💳 Zahlungsplan (Zahlungen 0%)
• 2000 USD – Reservierung
• 20% – Anzahlung
• Remainder - Raten bis 40 Monate
• Zahlung vierteljährlich
0% pro Jahr
Ein flexibler Zeitplan ist möglich.
-------
🏢 Über das Projekt
Moderne Wohnanlage mit Premium-Level:
Infinity Pool auf dem Dach
Sky Lounge mit Meerblick
Fitnesszonen
Spa/Wellness
Coworking
Minimarkt
Parkplatz
Sicherheit und Rezeption rund um die Uhr
-------
📍 Lage: Zentrum von Sihanoukville
✔ 5 Minuten zum Strand
✔ Nähe zum internationalen Flughafen
✔ Geschäfte, Restaurants, Banken
✔ Internationale Schulen
✔ Die höchste Nachfrage nach Miete in der Stadt
-------
🤝 Unterstützung der schlüsselfertigen Transaktion
• Arbeiten Sie direkt an den Preisen des Entwicklers
• Rechtliche Unterstützung
• Sichere Berechnungen
• Unterstützung nach Kauf
• Hilfe bei der Mietstrategie
-------
👨💼 Beratung mit einem Experten aus Kambodscha
Analyse der Rentabilität, Risiken und Investitionsstrategie.
🚩 Relevanz des Preises und der Verfügbarkeit bei der Anwendung
📩 Schreiben Sie an:
✔ Planung
✔ Präsentation des Projekts
✔ Finanzielle Parameter
✔ Auswahl der optimalen Einheit