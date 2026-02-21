  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Sihanoukville
  4. Wohnkomplex Rezidencii u mora v centre Sianukvila

Wohnkomplex Rezidencii u mora v centre Sianukvila

Sihanoukville, Kambodscha
von
$65,480
MwSt.
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33376
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Khaet Preah Sihanouk
  • Nachbarschaft
    Preah Sihanouk Municipality
  • Stadt
    Sihanoukville

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    24

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

🌊 Eine seltene Gelegenheit am Meer: wenn Orte schneller enden als Entscheidungen

🌊 Meerblick • Objekt mit garantiertem Einkommen • Verzögerung 0%

Eine seltene Gelegenheit am Meer: wenn Orte schneller enden als Entscheidungen

Investitionswohnung im Zentrum von Sihanoukville.
Vollfertiges Format für passives Einkommen in Dollar.

-------

🏡 Erschwingliche Wohnungsmöglichkeiten

Studio
• Fläche: 44,7 m2
• Kosten: 65,480 USD

1 Schlafzimmer
• Fläche: 89,6 m2
• Kosten: 134,475 USD

2 Schlafzimmer
• Fläche: 90.7 m2
• Preis: 136,175 USD

3 Schlafzimmer
• Fläche: 133,9 m2
• Kosten: 208,790 USD

-------

🎁 Der Preis beinhaltet bereits:

✔ Komplettes Möbelset
✔ Haushaltsgeräte
✔ Volle Bereitschaft zur Unterkunft und Miete

Keine zusätzlichen Investitionen nach dem Kauf.

-------

📈 Garantierter Ertrag

💎 8% pro Jahr

• Einkommen wird im Vertrag festgeschrieben
• Zahlungen an den Eigentümer - monatlich
• Vollständiges passives Eigentumsformat

Während der Garantiezeit:

Es gibt keine Servicegebühren
Keine Beiträge zum Notfallfonds
Keine Verwaltungsgebühren

-------

💳 Zahlungsplan (Zahlungen 0%)

• 2000 USD – Reservierung
• 20% – Anzahlung
• Remainder - Raten bis 40 Monate
• Zahlung vierteljährlich
0% pro Jahr

Ein flexibler Zeitplan ist möglich.

-------

🏢 Über das Projekt

Moderne Wohnanlage mit Premium-Level:

Infinity Pool auf dem Dach
Sky Lounge mit Meerblick
Fitnesszonen
Spa/Wellness
Coworking
Minimarkt
Parkplatz
Sicherheit und Rezeption rund um die Uhr

-------

📍 Lage: Zentrum von Sihanoukville

✔ 5 Minuten zum Strand
✔ Nähe zum internationalen Flughafen
✔ Geschäfte, Restaurants, Banken
✔ Internationale Schulen
✔ Die höchste Nachfrage nach Miete in der Stadt

-------

🤝 Unterstützung der schlüsselfertigen Transaktion

• Arbeiten Sie direkt an den Preisen des Entwicklers
• Rechtliche Unterstützung
• Sichere Berechnungen
• Unterstützung nach Kauf
• Hilfe bei der Mietstrategie

-------

👨‍💼 Beratung mit einem Experten aus Kambodscha

Analyse der Rentabilität, Risiken und Investitionsstrategie.

🚩 Relevanz des Preises und der Verfügbarkeit bei der Anwendung

📩 Schreiben Sie an:

✔ Planung
✔ Präsentation des Projekts
✔ Finanzielle Parameter
✔ Auswahl der optimalen Einheit

Standort auf der Karte

Sihanoukville, Kambodscha

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Time Square 9
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
von
$50,000
Wohnanlage V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Kambodscha
von
$57,200
Wohnanlage Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Khan Daun Penh, Kambodscha
von
$130,000
MwSt.
Wohnanlage Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
von
$125,074
Wohnanlage LE CONDE vysota roskosi v serdce Pnompena
Phnom Penh, Kambodscha
von
$96,952
MwSt.
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Rezidencii u mora v centre Sianukvila
Sihanoukville, Kambodscha
von
$65,480
MwSt.
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Wohnanlage Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Wohnanlage Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Wohnanlage Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Wohnanlage Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Alle anzeigen Wohnanlage Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Wohnanlage Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Khan Daun Penh, Kambodscha
von
$130,000
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 45
Fläche 111–270 m²
2 Immobilienobjekte 2
🌟 Wyndham Garden BKK1 (UC88 Tower) - Level 5★ im Herzen von Phnom PenhPremium-Wohnung in einem der renommiertesten Projekte der Hauptstadt Kambodscha.45-stöckiges Hotel und Wohnhimmler der internationalen Klasse im legendären Stadtteil BKK1.Es ist nicht nur Immobilien.Dies ist die Adresse, d…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
110.8
325,248
Wohnung 3 zimmer
270.0
1,15M
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Alle anzeigen Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 50
🏙 Offizieller Verkaufsstart von Time Square 7 durch Megakim World Corp. Willkommen im Time Square 7 – ein herausragendes Wohnprojekt im Herzen von Phnom Penh, ideal für alle, die Komfort, Stil und zukunftssichere Investments schätzen. 📍 Top-Lage: Nur 5 Minuten von TK Avenue, AEON Mall…
Bauherr
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage LE CONDE vysota roskosi v serdce Pnompena
Wohnanlage LE CONDE vysota roskosi v serdce Pnompena
Wohnanlage LE CONDE vysota roskosi v serdce Pnompena
Wohnanlage LE CONDE vysota roskosi v serdce Pnompena
Wohnanlage LE CONDE vysota roskosi v serdce Pnompena
Phnom Penh, Kambodscha
von
$96,952
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 43
LE CONDÉ BKK1 - ein erstklassiger Wolkenkratzer im Zentrum von Phnom PenhSMART HOME • Freehold • Garantiertes Einkommen 8% pro JahrModerne Residenz in der prestigeträchtigsten Gegend der Hauptstadt Kambodscha - BKK1.Statusstandort, hohes Serviceniveau und starkes Investitionspotenzial.Stando…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen