Wohnkomplex Rezidencii u mora v centre Sianukvila

🌊 Eine seltene Gelegenheit am Meer: wenn Orte schneller enden als Entscheidungen

🌊 Meerblick • Objekt mit garantiertem Einkommen • Verzögerung 0%

Investitionswohnung im Zentrum von Sihanoukville.

Vollfertiges Format für passives Einkommen in Dollar.

-------

🏡 Erschwingliche Wohnungsmöglichkeiten

Studio

• Fläche: 44,7 m2

• Kosten: 65,480 USD

1 Schlafzimmer

• Fläche: 89,6 m2

• Kosten: 134,475 USD

2 Schlafzimmer

• Fläche: 90.7 m2

• Preis: 136,175 USD

3 Schlafzimmer

• Fläche: 133,9 m2

• Kosten: 208,790 USD

-------

🎁 Der Preis beinhaltet bereits:

✔ Komplettes Möbelset

✔ Haushaltsgeräte

✔ Volle Bereitschaft zur Unterkunft und Miete

Keine zusätzlichen Investitionen nach dem Kauf.

-------

📈 Garantierter Ertrag

💎 8% pro Jahr

• Einkommen wird im Vertrag festgeschrieben

• Zahlungen an den Eigentümer - monatlich

• Vollständiges passives Eigentumsformat

Während der Garantiezeit:

Es gibt keine Servicegebühren

Keine Beiträge zum Notfallfonds

Keine Verwaltungsgebühren

-------

💳 Zahlungsplan (Zahlungen 0%)

• 2000 USD – Reservierung

• 20% – Anzahlung

• Remainder - Raten bis 40 Monate

• Zahlung vierteljährlich

0% pro Jahr

Ein flexibler Zeitplan ist möglich.

-------

🏢 Über das Projekt

Moderne Wohnanlage mit Premium-Level:

Infinity Pool auf dem Dach

Sky Lounge mit Meerblick

Fitnesszonen

Spa/Wellness

Coworking

Minimarkt

Parkplatz

Sicherheit und Rezeption rund um die Uhr

-------

📍 Lage: Zentrum von Sihanoukville

✔ 5 Minuten zum Strand

✔ Nähe zum internationalen Flughafen

✔ Geschäfte, Restaurants, Banken

✔ Internationale Schulen

✔ Die höchste Nachfrage nach Miete in der Stadt

-------

🤝 Unterstützung der schlüsselfertigen Transaktion

• Arbeiten Sie direkt an den Preisen des Entwicklers

• Rechtliche Unterstützung

• Sichere Berechnungen

• Unterstützung nach Kauf

• Hilfe bei der Mietstrategie

-------

👨‍💼 Beratung mit einem Experten aus Kambodscha

Analyse der Rentabilität, Risiken und Investitionsstrategie.

🚩 Relevanz des Preises und der Verfügbarkeit bei der Anwendung

📩 Schreiben Sie an:

✔ Planung

✔ Präsentation des Projekts

✔ Finanzielle Parameter

✔ Auswahl der optimalen Einheit