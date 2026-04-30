  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

Phnom Penh, Kambodscha
von
$128,700
BTC
1.5308609
ETH
80.2389637
USDT
127 243.6959004
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
12
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35236
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Phnom Penh

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

UC88 Wyndham Garden BKK1 | Phnom Penh | Kambodscha.

Apartments im UC88 Wyndham Garden: ab USD 128,770 mit Rabatt.

UC88 Wyndham Garden — Premium-Wohnungen mit Hotelservice im Herzen von Phnom Penh.

Entdecken Sie das Leben in der prestigeträchtigsten Gegend der Hauptstadt Kambodschas – BKK1. UC88 Wyndham Garden bietet Premium-Residenz mit vollem Service, 5* von der internationalen Wyndham-Kette (9,280+ Hotels in 95 Ländern).

Projektlieferung: geplant für Q3 2026.

Schlüsselvorteile:

Garantiertes Einkommen: GRR Programm

• 6% pro Jahr
• 7% pro Jahr
• 8% pro Jahr

  • Standort: Straße 322, BKK1 Bezirk – das Zentrum von Phnom Penhs Geschäfts- und Kulturleben. Zu Fuß erreichbar: Independence Monument, AEON Mall, Norodom Boulevard.
  • Marke Wyndham: Das offizielle Management garantiert ein stabiles Niveau an Service und Rentabilität.
  • 5-Sterne-Service und Premium-Oberflächen: Franke, Duravit, Hansgrohe, Axent, Aquatiz Marken, Marmorfliesen, Low-E Doppelglasfenster, voll möbliert.
  • Intelligente Technologien: das DOWHAT Smart System (Raumservice, Lieferroboter, Smart Unit Management via App).
  • Liquidität: Stabile Mietnachfrage von Expats und internationalen Firmenprofis.

Wohnungstypen:

Studios

  • 44 m2 – 58 m2
  • $147,000 – $189,000
  • Geeignet für minimale Einreise und schnelle Nachfüllbarkeit.

1 Schlafzimmer

  • 59 m2 – 100 m2
  • $176,000 – $288,000
  • Das vielseitigste Format für Vermietung und Weiterverkauf.

2 Schlafzimmer

  • 106 m2 – 116 m2
  • $303,000 – $368,000
  • Premium-Segment mit starker Preiswachstumsdynamik.

3 Schlafzimmer (Premium)

  • 148 m2 – 193 m2
  • $423,000 – $598,000
  • Seltene, geräumige Layouts – meist für persönliche Residenz oder langfristige Investitionen gekauft.

4 Schlafzimmer (Premium)

  • 567 m2 – 628 m2
  • $1.98 Millionen – $2.20 Millionen
  • Einzigartige Einheiten, ein seltener Fund auf dem Markt.

Sonderangebote:

10% Rabatt
mit Standard-Zahlungsplan:

  • 30 % bei Unterzeichnung
  • 20% in 12-Monats-Installationen
  • 50% bei Lieferung (Q3 2026)

15% Rabatt
mit erweiterter Anzahlung:

  • 50% bei Unterzeichnung
  • 40% in den Raten
  • 10% bei Lieferung (Q3 2026)

Beispiel Berechnung für 1 Schlafzimmer (63 qm):

  • Preisnachlass: 161,778;
  • Preis pro qm: 2,718;
  • Garantiertes Einkommen: 6% pro Jahr (10,277 pro Jahr / 856 pro Monat);
  • Gesamteinkommen über 10 Jahre: 102,776.

Projektformat:

  • 46 Stockwerke,
  • 459 Einheiten;
  • Zoning: Hotelresidenz (Flotten 5–22), Infrastruktur (Flotten 23A–25), Premium-Residenz (Flotten 35–45).

5-Sterne-Annehmlichkeiten:

  • Infinity Pool;
  • Spa-Komplex und Fitnessbereich;
  • Restaurant und Weinraum;
  • Funktionsraum;
  • Gärten und Loungebereiche im Freien;
  • Dachhimmelleiste;
  • Lobby Concierge.

Entwickler: UC Group (30 Jahre Erfahrung, Projekte The View, Golden One).

Investieren Sie in den Wyndham Garden von UC88 – eine Kombination aus einem renommierten Standort, internationalem Service und garantierten Renditen im vielversprechendsten Viertel von Phnom Penh!

Rufen Sie uns jetzt an – wir helfen Ihnen, die perfekte Wohnung zu finden und die Kaufbedingungen im Detail zu diskutieren!

Wir bieten auch eine große Auswahl an Anlageimmobilien in den Malediven, Türkiye, Batumi, Zanzibar, Thailand und Bali, verwaltet von Hotelbetreibern Radisson & Windham!

Standort auf der Karte

Phnom Penh, Kambodscha

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Phnom Penh, Kambodscha
von
$88,000
Wohngebäude Kingston Royale
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
von
$47,000
MwSt.
Wohnanlage Time Square 9
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
von
$88,992
MwSt.
Wohnanlage Time Square 11 novaa vysota centra Pnompena
Phnom Penh, Kambodscha
von
$44,251
MwSt.
Wohnanlage Time Square 10 Pre Sale
Sihanoukville, Kambodscha
von
$43,000
Sie sehen gerade
UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Phnom Penh, Kambodscha
von
$128,700
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Rezidencii u mora v centre Sianukvila
Wohnanlage Rezidencii u mora v centre Sianukvila
Wohnanlage Rezidencii u mora v centre Sianukvila
Wohnanlage Rezidencii u mora v centre Sianukvila
Wohnanlage Rezidencii u mora v centre Sianukvila
Alle anzeigen Wohnanlage Rezidencii u mora v centre Sianukvila
Wohnanlage Rezidencii u mora v centre Sianukvila
Sihanoukville, Kambodscha
von
$65,480
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 24
🌊 Eine seltene Gelegenheit am Meer: wenn Orte schneller enden als Entscheidungen🌊 Meerblick • Objekt mit garantiertem Einkommen • Verzögerung 0%Eine seltene Gelegenheit am Meer: wenn Orte schneller enden als EntscheidungenInvestitionswohnung im Zentrum von Sihanoukville.Vollfertiges Format f…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Sianukvil
Wohnanlage Sianukvil
Wohnanlage Sianukvil
Wohnanlage Sianukvil
Wohnanlage Sianukvil
Alle anzeigen Wohnanlage Sianukvil
Wohnanlage Sianukvil
Sihanoukville, Kambodscha
von
$47,823
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 30
Beschreibung des Projekts.Time Square 10 sind drei Wohntürme auf der ersten Linie von Otrec 1 Strand in Sianoukville. Wohnung mit Balkon und Meerblick. Freizeitinfrastruktur 4*. Alles wird vom Entwickler Megakim World Corroration Ltd mit bestätigtem Ruf, mit der Registrierung von Eigentum im…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Alle anzeigen Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Kambodscha
von
$45,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 30
Fläche 38–100 m²
4 Immobilienobjekte 4
🌊 Das Meer, die Investition und die Plünderung sind alle in einem Projekt!💎 Die erste Linie des Ozeans - Business Class Apartments mit Panoramablick🔥 10% von der gesamten Wohnung bis Ende November!🏖 Erträge bis zu 12% - 14% pro Jahr in Währung🏙️ Das ProjektTime Square 10 Ocean View ist ein g…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
38.0
67,089
Wohnung 2 zimmer
78.0 – 100.0
100,140 – 104,805
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen