UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

UC88 Wyndham Garden BKK1 | Phnom Penh | Kambodscha.

Apartments im UC88 Wyndham Garden: ab USD 128,770 mit Rabatt.

UC88 Wyndham Garden — Premium-Wohnungen mit Hotelservice im Herzen von Phnom Penh.

Entdecken Sie das Leben in der prestigeträchtigsten Gegend der Hauptstadt Kambodschas – BKK1. UC88 Wyndham Garden bietet Premium-Residenz mit vollem Service, 5* von der internationalen Wyndham-Kette (9,280+ Hotels in 95 Ländern).

Projektlieferung: geplant für Q3 2026.

Schlüsselvorteile:

Garantiertes Einkommen: GRR Programm

• 6% pro Jahr

• 7% pro Jahr

• 8% pro Jahr

Standort: Straße 322, BKK1 Bezirk – das Zentrum von Phnom Penhs Geschäfts- und Kulturleben. Zu Fuß erreichbar: Independence Monument, AEON Mall, Norodom Boulevard.

Marke Wyndham: Das offizielle Management garantiert ein stabiles Niveau an Service und Rentabilität.

5-Sterne-Service und Premium-Oberflächen: Franke, Duravit, Hansgrohe, Axent, Aquatiz Marken, Marmorfliesen, Low-E Doppelglasfenster, voll möbliert.

Intelligente Technologien: das DOWHAT Smart System (Raumservice, Lieferroboter, Smart Unit Management via App).

Liquidität: Stabile Mietnachfrage von Expats und internationalen Firmenprofis.

Wohnungstypen:

Studios

44 m2 – 58 m2

$147,000 – $189,000

Geeignet für minimale Einreise und schnelle Nachfüllbarkeit.

1 Schlafzimmer

59 m2 – 100 m2

$176,000 – $288,000

Das vielseitigste Format für Vermietung und Weiterverkauf.

2 Schlafzimmer

106 m2 – 116 m2

$303,000 – $368,000

Premium-Segment mit starker Preiswachstumsdynamik.

3 Schlafzimmer (Premium)

148 m2 – 193 m2

$423,000 – $598,000

Seltene, geräumige Layouts – meist für persönliche Residenz oder langfristige Investitionen gekauft.

4 Schlafzimmer (Premium)

567 m2 – 628 m2

$1.98 Millionen – $2.20 Millionen

Einzigartige Einheiten, ein seltener Fund auf dem Markt.

Sonderangebote:

10% Rabatt

mit Standard-Zahlungsplan:

30 % bei Unterzeichnung

20% in 12-Monats-Installationen

50% bei Lieferung (Q3 2026)

15% Rabatt

mit erweiterter Anzahlung:

50% bei Unterzeichnung

40% in den Raten

10% bei Lieferung (Q3 2026)

Beispiel Berechnung für 1 Schlafzimmer (63 qm):

Preisnachlass: 161,778;

Preis pro qm: 2,718;

Garantiertes Einkommen: 6% pro Jahr (10,277 pro Jahr / 856 pro Monat);

Gesamteinkommen über 10 Jahre: 102,776.

Projektformat:

46 Stockwerke,

459 Einheiten;

Zoning: Hotelresidenz (Flotten 5–22), Infrastruktur (Flotten 23A–25), Premium-Residenz (Flotten 35–45).

5-Sterne-Annehmlichkeiten:

Infinity Pool;

Spa-Komplex und Fitnessbereich;

Restaurant und Weinraum;

Funktionsraum;

Gärten und Loungebereiche im Freien;

Dachhimmelleiste;

Lobby Concierge.

Entwickler: UC Group (30 Jahre Erfahrung, Projekte The View, Golden One).

Investieren Sie in den Wyndham Garden von UC88 – eine Kombination aus einem renommierten Standort, internationalem Service und garantierten Renditen im vielversprechendsten Viertel von Phnom Penh!

Rufen Sie uns jetzt an – wir helfen Ihnen, die perfekte Wohnung zu finden und die Kaufbedingungen im Detail zu diskutieren!

Wir bieten auch eine große Auswahl an Anlageimmobilien in den Malediven, Türkiye, Batumi, Zanzibar, Thailand und Bali, verwaltet von Hotelbetreibern Radisson & Windham!