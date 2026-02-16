  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Daun Penh

Neubauten zum Verkauf in Khan Daun Penh

wohnungen
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Wohnanlage Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Wohnanlage Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Wohnanlage Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Wohnanlage Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Alle anzeigen Wohnanlage Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Wohnanlage Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Khan Daun Penh, Kambodscha
von
$130,000
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 45
Fläche 111–270 m²
2 Immobilienobjekte 2
🌟 Wyndham Garden BKK1 (UC88 Tower) - Level 5★ im Herzen von Phnom PenhPremium-Wohnung in einem der renommiertesten Projekte der Hauptstadt Kambodscha.45-stöckiges Hotel und Wohnhimmler der internationalen Klasse im legendären Stadtteil BKK1.Es ist nicht nur Immobilien.Dies ist die Adresse, d…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
110.8
325,248
Wohnung 3 zimmer
270.0
1,15M
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen