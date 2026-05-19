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Villen mit Terrasse in Bulgarien

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Oblast Burgas
9
Oblast Dobritsch
3
Oblast Chaskowo
3
2 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Villa 4 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Etagenzahl 2
🏡Elegante Villa mit geräumigem Innenhof in Victoria Hill - Dokumente bereit!Wir bringen Ihne…
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Bulgarian Expert
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Villa 5 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Villa 5 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 262 m²
Etagenzahl 3
🏡 Objektbeschreibung Wir bieten eine exklusive zweistöckige Villa mit privatem Pool in Ko…
$468,109
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Immobilienangaben in Bulgarien

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