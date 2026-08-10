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Villen in Nesebar, Bulgarien

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Sweti Wlas
4
11 immobilienobjekte total found
Villa in Sweti Wlas, Bulgarien
Villa
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
Objektbeschreibung: Diese Immobilie befindet sich im **Venid Eco Village** in **Sveti Vlas**…
$751,841
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Villa in Sweti Wlas, Bulgarien
Villa
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 301 m²
Objektbeschreibung: **Venid Eco Village** ist ein geschlossener Wohnkomplex in Sveti Vlas, e…
$2,08M
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Villa 5 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Villa 5 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 262 m²
Etagenzahl 3
Objektbeschreibung: 🏡 Objektbeschreibung Wir bieten eine exklusive 2-stöckige Villa mit pri…
$461,206
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Villa in Nessebar, Bulgarien
Villa
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Objektbeschreibung: Suchen Sie eine kompakte, komfortable und rentable Wohnung am Meer, ohne…
$75,251
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Villa in Nessebar, Bulgarien
Villa
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 2
Fläche 210 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein wunderschönes, dreistöckiges Neubauhaus mit traumha…
$308,311
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Villa in Nessebar, Bulgarien
Villa
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 6
Fläche 936 m²
Objektbeschreibung: Haus mit Pool, privatem Garten und Meerwasserpool! Im malerischen Dorf K…
$365,406
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Villa in Ravda, Bulgarien
Villa
Ravda, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 268 m²
Objektbeschreibung: Dreistöckige Villa im Zentrum von Ravda, Bulgarien Wir freuen uns, Ihne…
$627,733
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Villa 4 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Villa 4 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
🏡 Status Eco-Villa mit Meer Panorama und eigener Sauna: ECO VILLAGE LCDWir bieten zum Verkau…
$610,508
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Villa 7 zimmer in Obsor, Bulgarien
Villa 7 zimmer
Obsor, Bulgarien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 500 m²
$194,703
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Villa in Sweti Wlas, Bulgarien
Villa
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Fläche 122 m²
Charming gated complex "Eco Villas" located in an ideal location - at the foot of the Stara …
$273,326
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Villa in Kosharitsa, Bulgarien
Villa
Kosharitsa, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 106 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein neues modernes Haus im Bau im Dorf Kosharitsa ohne Wartungsgebühren zu kaufen…
$175,449
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Immobilienangaben in Nesebar, Bulgarien

mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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