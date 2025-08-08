Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Sweti Wlas
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Sweti Wlas, Bulgarien

3 immobilienobjekte total found
Villa in Sweti Wlas, Bulgarien
Villa
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Fläche 122 m²
Der charmante geschlossene Komplex "Eco Villa" befindet sich in einer idealen Lage - am Fuße…
$273,326
Villa 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Villa 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein luxuriöses zweistöckiges Einfamilienhaus mit direktem Meerblick im Venid Eco …
$623,661
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Sweti Wlas, Bulgarien
Villa
Sweti Wlas, Bulgarien
Fläche 250 m²
Wunderbares Haus mit Grundstück und Panoramablick auf das Meer in Sveti Vlas. Preis: 378.000…
$390,531
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
