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Studio-Wohnungen in Oblast Burgas, Bulgarien

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Nessebar
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Sweti Wlas
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Pomorie
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Aheloy
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 4/10
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes Ein-Zimmer-Apartment im Barceló Royal Beach Komplex im…
$85,151
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Studio 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 1/5
Wir bieten ein möbliertes Ein-Zimmer-Apartment im Komplex „Macon Residence Wellness & Spa“ i…
$52,486
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 5/6
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes Ein-Zimmer-Apartment im Komplex „Sunset Beach 4“ im Fe…
$57,534
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Studio 1 zimmer in Nesebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nesebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 4/6
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes 1-Zimmer-Apartment in erster Strandreihe im Komplex Va…
$111,820
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 2/6
Kompakte Studios im Zentrum Solnechnego Berega Superpreis!Wir bieten Ihre Aufmerksamkeit auf…
$69,099
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2/6
ZEITSCHRIFTEN Royal Sun: Geräumiges Studio in einem der beliebtesten Komplexe!Der Royal Sun …
$74,988
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Studio 2 zimmer in Burgas, Bulgarien
Studio 2 zimmer
Burgas, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Fläche 58 m²
Stockwerk 2/6
Wir bieten eine geräumige, möblierte 2-Zimmer-Wohnung im Helena-Komplex im Stadtteil Sarafov…
$164,564
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 5/6
🌴 Uyut, die Sonne und ein großer Blick auf das Meer selbst: das helle Studio auf der hohen E…
$83,871
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Studio 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
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Fläche 50 m²
Stockwerk 3/6
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes 1-Zimmer-Apartment mit PANORAMA-MEERBLICK in der Wohna…
$78,190
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 2/6
SOL E MARE: Ein riesiges Studio mit den flexibelsten Installationen bis 2028!Wir bringen Ihn…
$79,991
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
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Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 6/6
☀️ Solar Shore: Komfortables Studio im GERBER-3 ComplexWir bieten Ihnen ein helles und funkt…
$66,846
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
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Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
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Fläche 39 m²
Stockwerk 1/6
Е Heißes Angebot in der neuen Saison 2026: das Studio auf dem Relaunch im frischen Projekt M…
$85,370
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Studio 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
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Fläche 44 m²
Stockwerk 6/6
Panorama-Studios von pervo Linien in Svetom Vlase!Grand Hotel Sveti Vlas. Es ist nicht nur e…
$98,421
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Studio 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
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Fläche 42 m²
Stockwerk 4/5
Wir bieten eine geräumige, möblierte Einzimmerwohnung mit seitlichem Meerblick im Komplex „G…
$78,500
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Studio 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 3/5
Wir bieten eine geräumige, möblierte Einzimmerwohnung mit Panoramablick aufs Meer im Komplex…
$174,541
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 2/5
Wir bieten ein geräumiges, stilvoll eingerichtetes Ein-Zimmer-Apartment im Wohnkomplex Garde…
$82,132
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 2/6
$83,871
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Studio 1 Schlafzimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 Schlafzimmer
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Fläche 33 m²
$69,277
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Studio in Burgas, Bulgarien
Studio
Burgas, Bulgarien
$88,505
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Studio 1 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/6
Wir bieten eine geräumige, unmöblierte 1-Zimmer-Wohnung in einem Neubau-Wohngebäude in erste…
$95,096
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Studio in Sweti Wlas, Bulgarien
Studio
Sweti Wlas, Bulgarien
$54,360
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Studio 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
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Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
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Fläche 50 m²
Stockwerk 3/6
🌊 Direktes Panorama des Meeres: Exklusives Studio bei ROEL RESIDENCEWir bieten Ihnen ein sel…
$77,131
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Studio 1 zimmer in Pomorie, Bulgarien
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Pomorie, Bulgarien
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Fläche 38 m²
Stockwerk 1/6
⚓ POMORIYA: Ein gemütliches Studio in einem Wohnhaus ohne Support TaxisWir bieten zum Verkau…
$68,019
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
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Nessebar, Bulgarien
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Fläche 42 m²
Stockwerk 1/5
🏠 UNTERSTÜTZUNG UND Eigenes PARCOMEST: 42 M2 StudioWir bieten zum Verkauf ein einzigartiges …
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Studio 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
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Sweti Wlas, Bulgarien
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Fläche 44 m²
Stockwerk 3/5
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes 1-Zimmer-Apartment mit Meerblick im Helios-Komplex in …
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Studio 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 2/3
Wir bieten eine geräumige, möblierte Ein-Zimmer-Wohnung im Komplex „Light House“ in Sveti Vl…
$89,790
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Studio 1 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 4/6
Wir bieten eine geräumige, möblierte Zwei-Zimmer-Wohnung mit teilweisem Meerblick in der Anl…
$59,155
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Studio 1 zimmer in Ravda, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Ravda, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 4/8
✨ Premium geräumig 60.4 M2 in EMERALD BEACH RESORT | RAVDAWir bringen zu Ihrer Aufmerksamkei…
$47,582
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Studio 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 4/4
🏔️ BUDGET START am Fuße des Berges: Studio mit Blick auf die Natur im Sunny Day 6 (Sun Beach…
$44,126
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Studio 1 zimmer in Aheloy, Bulgarien
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Aheloy, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 7/7
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes Ein-Zimmer-Apartment mit PANORAMA-MEERBLICK in erster …
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