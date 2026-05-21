Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Wohnimmobilien
  4. Wohnungen auf mehreren Ebenen
  5. Golfplatz

Mehrstöckige Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Bulgarien

;
Oblast Burgas
15
Nessebar
3
Sweti Wlas
6
Aheloy
4
Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2/3
🌊 Panorama des Meeres und zwei Ebenen des Komforts: Ein luxuriöses Drei-Zimmer-Stadthaus in …
$114,272
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Bulgarian Expert
Sprachen
English, Русский, Български
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bulgarien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen