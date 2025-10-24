Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Studio-Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Oblast Burgas, Bulgarien

Nessebar
28
Sweti Wlas
31
2 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/8
Wir bieten eine geräumige, möblierte Einzimmerwohnung im Majestic-Komplex in ERSTER MEERESLI…
$57,000
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 2/4
Wir bieten eine geräumige, möblierte Einzimmerwohnung im Holiday Fort Golf Club, Sonnenstran…
$65,155
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
Telegram Schreiben Sie im Telegram
